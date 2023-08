A harmonização facial feita em Jair Bolsonaro: 3 mil por cada dente

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Na sexta-feira, 18, enquanto Brasília fervia com a capa de VEJA e a possibilidade de admissão de Mauro Cid de que vendeu joias nos Estados Unidos por ordens de Jair Bolsonaro (PL), o próprio estava cuidando… de seus dentes. É que o ex-presidente fez nas últimas semanas uma harmonização do sorriso e da face. O dentista Rildo Lasmar, responsável pelo tratamento, falou à coluna sobre o procedimento estético realizado. Segundo ele, tudo é feito por um cálculo matemático de distância e proporção entre olhos, faces laterais e boca. Cada dente custa, em média 3 mil reais. Bolsonaro fez o procedimento em seus 28 dentes, o que dá um valor de 84 mil reais de todo o tratamento pago por ele. Não houve aplicação de botox.

“Faço apenas dentes, não aplico botox. Troquei todas as próteses que estavam desgastadas pela ação do tempo para recuperar o sorriso natural. Ele me procurou dia 5 de julho, como iniciamos o tratamento, e a última consulta foi na sexta-feira passada, 18 de agosto, quando lhe dei alta. É indicado a todos que perderam a dimensão vertical dos dentes, para melhorar a função de mastigação. Faço próteses de porcelana e dissilicato de lítio, material dez vezes mais resistentes que o dente original, mas com biocompatibilidade com ele. Bolsonaro, pelo que percebi, ficou muito feliz com o sorriso, saiu satisfeito do consultório. Foi um paciente muito simples, não reclamou de nada”.

