A guinada na vida pessoal de Ludmilla para 2024

Na contagem regressiva para o show de réveillon que deve reunir para lá de 2 milhões de pessoas nas areias de Copacabana, Ludmilla, 28 anos, revela o projeto de dar uma guinada na vida. Casada desde 2019 com a bailarina Brunna Gonçalves, 31, o plano para o ano que se avizinha é aumentar a família, objetivo que fez com que as duas se despencassem para Miami, atrás de um renomado centro de fertilização. A ideia é que Brunna engravide. “Estamos na etapa dos exames, mas já estou louca para ser mamãe”, conta a cantora, que, com a agenda lotada para os próximos meses, sabe que vai ter de frear o ritmo e encarar fraldas e mamadeiras. “Ela vai precisar conciliar os dias de descanso e de trabalho, ter uma rotina mais maleável”, avisa Brunna.

Publicado em VEJA de 15 de dezembro de 2023, edição nº 2872