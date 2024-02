A grande privação de Sabrina Sato neste Carnaval – por falta de tempo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Familiarizada com a correria da temporada momesca, em que encanta as arquibancadas no Anhembi e na Sapucaí (às vezes na mesma noite), Sabrina Sato, 43, neste ano pôde respirar melhor: teve um dia inteiro de intervalo entre o desfile à frente da bateria da paulista Gaviões da Fiel, no sábado, e da carioca Vila Isabel, na segunda-feira. Ao contrário de outras rainhas, Sabrina dispensa alimentação regrada na preparação. Na concentração da Vila Isabel, listou seu cardápio: “Comi massa, arroz e tapioca e tomei refrigerante antes de colocar a fantasia” — um prodígio de 37 quilos de metais e cristais, a mais pesada que já usou. Solteira desde o divórcio do ator Duda Nagle, queixava-se a quem quisesse ouvir de não haver beijado neste Carnaval. Querer, bem que queria. “Mas com que tempo?”

Publicado em VEJA de 16 de fevereiro de 2024, edição nº 2880