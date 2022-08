A grande alteração que a corrida eleitoral vai provocar em ‘Pantanal’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A TV Globo precisará mexer em sua grande de programação a partir do dia 26, quando inicia o horário eleitoral gratuito. Com isso, Pantanal, que costuma ser exibida entre 21h e 21h30, passa a ser prevista de ir ao ar perto das 22h. O horário eleitoral gratuito dos candidatos à Presidência da República, governador, deputado federal, deputado estadual e senador será exibido às 20h30 e terá duração de 25 minutos. Dessa forma, o Jornal Nacional começará na sequência, às 20h55. No começo da tarde, mais mudanças. O Globo Esporte será exibido às 12h40 e terá apenas vinte minutos de duração. O Jornal Hoje iniciará às 13h25. As mudanças não compreendem os domingos, quando não há horário eleitoral gratuito.

