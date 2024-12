‘A gente quer ser uma empresa bilionária’, diz CEO da L’Occitane no Brasil

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A L’Occitane au Brésil, marca franco-brasileira de cosméticos, abriu sua primeira loja pop-up no Parque Bondinho Pão de Açúcar na última semana. No lançamento, com drinks de erva-mate e água de coco, no sunset do Morro da Urca, o fundador e CEO da marca, o francês Nicolas Geiger, filho de Reinold Geiger – o bilionário dono da empresa de cosméticos L’Occitane, falou com a coluna GENTE sobre os planos de expansão. Em 2024, a L’Occitane au Brésil inaugurou 39 novos pontos de venda. A pop-up do Bondinho é a inauguração de número 40 e, para o próximo ano fiscal, entre março de 2025 e março 2026, a previsão é ter cerca de 40 novos pontos de venda da marca. Atualmente, a operação no Rio de Janeiro representa 15 por cento da receita da L’Occitane au Brésil, crescendo uma média de 35 por cento ao ano.

“Nossa marca, criada 11 anos atrás, está em um outro momento e a gente quer utilizar essa celebração para mandar um recado de que estamos prontos para decolar. A gente quer ser uma empresa bilionária no Brasil e temos planos para isso. Até o final de março, teremos 250 pontos de venda de L’Occitane au Brésil. Além, claro, do canal de venda direta. Daqui a pouco, a marca vai estar pronta para ir para o mundo. Estamos olhando de expandir na América Latina e quem sabe, 2026 e 2027 sairemos para fora. É a celebração da natureza brasileira com a tecnologia francesa”, diz Nicolas.

