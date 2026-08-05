A gafe ‘econômica’ de Shawn Mendes em declaração a Bruna Marquezine

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

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A primeira declaração pública de amor de Shawn Mendes a Bruna Marquezine veio acompanhada de uma gafe milionária. Em uma das fotos publicadas pelo cantor canadense para celebrar os 31 anos da atriz, o casal aparece brindando com garrafas de uma cerveja concorrente da marca da qual Bruna é garota-propaganda.

Na homenagem, Mendes compartilhou registros da visita dos dois a um centro de arte no Morro da Providência, no Rio de Janeiro, uma foto da namorada com um dos pets e uma selfie do casal com garrafas de Heineken. Pouco depois, porém, a imagem do brinde foi apagada da publicação, levantando especulações de que a exclusão tenha ocorrido porque Bruna estrelou uma campanha da Corona há poucos meses.

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Em seu texto, Shawn se declarou à namorada, afirmando que ela “mudou sua vida” e encerrando com a declaração apaixonada. “Feliz aniversário, meu amor. Você é luz e uma mãe em todos os lugares em que entra. Sem querer ser muito meloso, mas você mudou minha vida de verdade e eu sou muito grato a você. Eu te amo muito, muito, muito”, escreveu.

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