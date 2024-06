A gafe do ‘Jornal Nacional’ ao noticiar morte do sertanejo Chrystian

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Ao noticiar a morte do sertanejo Chrystian, nesta quinta-feira, 20, a edição do Jornal Nacional cometeu um erro de digitação na data de falecimento do cantor. Ao fim das homenagens, o jornalístico exibiu em tela cheia a imagem do sertanejo e a data de seu nascimento e morte: 03/11/1956 a 19/06/1957, ou seja, segundo a edição, Chrystian teria falecido meses após seu nascimento, algo inexistente. O correto seria 03/11/1956 a 19/06/2024. A gafe chamou atenção dos telespectadores e repercutiu nas redes sociais. O cantor, que fez parte da dupla Chrystian e Ralf, morreu devido a uma infecção generalizada decorrente de uma pneumonia agravada por comorbidades, como informou o Hospital Samaritano. Ele tinha 67 anos e deixa dois filhos do casamento com a influenciadora Key Vieira, com quem estava há 29 anos.