A gafe de Michelle Bolsonaro com os nordestinos

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, em um evento de recepção a Jair Bolsonaro (PL) ao Brasil – após três meses nos Estados Unidos, cometeu gafe ao chamar Pernambuco de “cidade”. “Beijo Pernambuco, amo esta cidade”, disse ao deputado estadual Coronel Alberto Feitosa, que tietava Bolsonaro e a mulher. Para minimizar o dano, na manhã desta segunda-feira, 03, Bolsonaro publicou em suas redes: “Saudades do meu Nordeste”. Michelle, desde o “exílio” autoimposto do ex-mandatário, articulou politicamente, se mantendo como uma das vozes ativas do bolsonarismo. Há duas semanas, foi eleita presidente do PL Mulher. Não são poucos os que cogitam uma possível candidatura sua à presidência em 2026.