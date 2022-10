A gafe de Michelle Bolsonaro ao falar com surdos

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Por Valmir Moratelli Atualizado em 13 out 2022, 18h19 - Publicado em 13 out 2022, 18h40

Circula na internet um vídeo em que Michelle Bolsonaro discursa para uma plateia. O problema é quando ela explica que não há “acessibilidade”, o que se presume que não haja tradutor de libras para quem assim necessita no evento. Ainda assim, registra-se que é possível ver uma pessoa ao seu lado, tentando se comunicar por sinais com a plateia. A primeira-dama se dirige, no microfone, justamente a quem não pode ouvir. “Só um minutinho, só um minutinho! (…) Primeiro, pedir desculpa, porque nós não estamos com acessibilidade. Nós temos dois surdos aqui no meio, ne? Tem mais algum surdo por aqui? Levanta a mão! Abaixa a mão todo mundo, levanta a mão quem é surdo. Surdo?!”. Alguém ainda comenta, ao final do vídeo, de forma irônica: “Ele vai escutar…”.

