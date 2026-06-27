A gafe de Linda Perry, vocalista de 4 Non Blondes, no Rock in Rio Lisboa

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

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Linda Perry, vocalista de 4 Non Blondes, cometeu uma gafe ao agradecer ao público presente em seu show na tarde desse sábado, 27, no Rock in Rio Lisboa. Ao final da apresentação, sob forte sol que castiga a Cidade do Rock, a americana disse: “estou muito feliz de estar aqui cantando no Brasil”. O público não vaiou, mas também pouco aplaudiu. Logo depois, possivelmente alertada por alguém da produção, ela voltou ao palco com uma bandeira de Portugal.

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