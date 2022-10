A gafe de Cafu durante tour da Taça da Copa do Mundo; assista

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Atualizado em 21 out 2022, 17h09 - Publicado em 21 out 2022, 16h26

Por giovanna.fraguito Atualizado em 21 out 2022, 17h09 - Publicado em 21 out 2022, 16h26

Cafu, capitão do penta, quebrou o protocolo da Fifa e chamou o ex-jogador Zinho para segurar a taça oficial da Copa do Mundo, durante o evento do tour da Coca-Cola, na tarde desta sexta-feira, 21, no Maracanã, Rio de Janeiro. “Eu não poderia deixar de mencionar o nome do Zinho, que está aqui, campeão mundial também em 94. Um campeão mundial vai ser sempre um campeão mundial. Sinto um prazer enorme de mencionar os nomes que fizeram história dentro do futebol e você foi uma dessas pessoas e merece aplausos de todo mundo aqui”, disse Cafu, chamando o amigo para ficar a seu lado.

Os funcionários da Fifa tentaram impedir a entrada de Zinho, mas Cafu – com um sorriso no rosto – se desviou dos seguranças. Os dois posaram juntos com a taça nas mãos para a imprensa, apesar da cara feia dos organizadores. Isso tudo porque o tradicional protocolo da Fifa diz que apenas os capitães das seleções campeãs devem erguer a Taça da Copa em público. Xii…