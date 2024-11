A gafe da presidência do Egito em viagem ao Rio de Janeiro para o G20

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O site oficial da presidência do Egito noticiou no domingo, 17, que o presidente Abdel Fattah El-Sisi participaria do G20. Até aí, tudo bem. Mas o texto troca as bolas ao informar que o local do encontro seria na capital do país: “Fattah El-Sisi segue para a capital brasileira, Rio de Janeiro, para participar da Cúpula do G20, programada para ocorrer nos dias 18 e 19 de novembro”.

A matéria ainda diz que a cúpula “abordará uma série de questões prioritárias para os países em desenvolvimento, principalmente inclusão social, erradicação da pobreza e da fome, reformas das instituições de governança global e transição energética, dentro da estrutura do desenvolvimento sustentável”.

Apesar de não ser um dos vinte países mais ricos do mundo, o Egito participa da cúpula a convite do presidente Lula (PT). Aliás, o Rio deixou de ser capital em 1960, com a inauguração de Brasília. Não custa nada lembrar.