A fúria de Pedro Cardoso ao ser excluído de série da HBO Max

Pedro Cardoso acusa produtores da WarnerMedia de “assassinar” – palavras dele – a série Área de serviço, que ele e a mulher, a atriz Graziella Moretto, criaram para a HBO Max. Segundo relato do ator no instagram nesta segunda-feira, 8, o casal teve “a liderança da autoria da série roubada pela Dueto Produções com a conivência de funcionários da WarnerMedia”. Em um vídeo visivelmente indignado, o ator acusa Monique Gardenberg, sócia da empresa, de retirá-lo do projeto. Cardoso e a mulher teriam sido reduzidos a meros atores, sem participação criativa na série que eles criaram. “Graziella e eu nos tornamos empregados do trabalho que nós tínhamos feito. Já não é isso um roubo?”.

Após publicação da nota, a empresa de streaming assim se pronunciou sobre o caso: “A HBO Max informa que todas as produções e parcerias com as produtoras brasileiras são realizadas em comum acordo com todas as partes envolvidas, respeitando e cumprindo as exigências legais. Valorizamos e cultivamos relações de confiança com nossos talentos, criadores e colaboradores, e o cumprimento dos requisitos legais entre todas as partes envolvidas em nossas produções. Cabe ressaltar que a companhia não comenta sobre assuntos internos de seus colaboradores e talentos, assim como estratégias de lançamento”.

Já a Dueto Produções enviou a seguinte resposta: “Foi o carinho que tínhamos por Pedro e Graziella que nos fez abraçar a série. Em 40 anos de história, a Dueto construiu uma trajetória de sucesso, credibilidade e respeito e jamais se envolveu em qualquer litígio. Pelo nível de agressão e desrespeito conosco e membros da equipe, não nos manifestaremos publicamente. Nossa manifestação se dará na instância judicial, onde Pedro terá oportunidade de expor suas alegações”.