A fúria de Lula ao citar suas duas prisões

Lula (PT) citou as duas vezes em que foi preso durante o discurso que fez nesta quarta-feira, 3, em ato realizado em Campina Grande, na Paraíba. A primeira, ainda em abril de 1980, durante uma greve de trabalhadores por aumento salarial; e a mais recente, no desenrolar da Operação Lava Jato, em 2018. O que mais chama a atenção é o tom sempre raivoso e, ao mesmo tempo, de força que ele impõe as essas suas passagens pela prisão. Leia o que ele disse sobre esses momentos:

“Quando os militares resolveram me prender para que a greve acabasse, aconteceu exatamente o contrário. Eu fiquei 31 dias preso. E ao invés da greve fracassar, a greve cresceu, durou 41 dias. Outra vez inventaram uma mentira contra o PT e contra mim. E resolveram me prender acreditando que, se eu fosse preso, não disputava 2018 e estaria morto para a política. Eu disse pra vocês, que se fosse preso, ‘falarei pela boca de vocês, pensarei pela cabeça de vocês, andarei pelas pernas de vocês e lutarei com a força de vocês’. Graças à vigília de 580 dias, de mulheres e homens de todo o canto do país, que ficaram na porta da Polícia Federal, cá estou eu, forte, bonito e com vontade de vencer outra eleição! Eles nunca podiam imaginar que eu fosse voltar com a vontade que estou voltando. O que nos motiva é a causa que a gente defende”.