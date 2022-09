A frase em francês que irritou Ciro Gomes usada em perfil de apoio a Lula

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O humor de Ciro Gomes (PDT) não anda nada fácil na quase véspera das eleições. A campanha do candidato apresentou ação ao Tribunal Superior Eleitoral contra o perfil @jairmearrependi, que publica – de forma jocosa – posts contrários a Jair Bolsonaro (PL) nas redes sociais, além da empresa britânica Storm Ideas Sugar Bond House, responsável pelo site que aplica um filtro nas fotos.

Isso tudo porque foi criado um filtro com a expressão em francês “Je préfère”, que significa “eu prefiro”, utilizando a logo da campanha de Ciro, em tons de verde, amarelo e azul. Logo abaixo, os nomes de Lula e Alckmin. Ciro alega que não se pode usar a expressão “Eu prefiro Lula” com as mesmas cores das peças de propaganda do PDT. O termo em francês faz alusão ao fato de Ciro ter ido para Paris na época do segundo turno de 2018, na disputa entre Bolsonaro e Lula.