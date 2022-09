A frase de Chico Buarque repetida à exaustão por Lula

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Lula (PT) participou rapidamente de seu primeiro “space”, espaço que é uma forma de ter conversas de áudio ao vivo no Twitter. Diretamente de Belém (PA), o candidato conversaria a partir das 23h15 desta quinta-feira, 1, com várias personalidades. O evento chamado de #Spacedos30dias marca a contagem regressiva de um mês para o primeiro turno das eleições. Ele deixou uma mensagem gravada agradecendo o apoio e, quando foi anunciado que não entraria ao vivo, por alegar cansaço com a agenda atribulada ao longo do dia, surpreendeu a todos, voltou atrás e participou rapidamente do evento online.

“Chico Buarque tem uma frase que eu adoro. Ele diz: ‘Eu gosto do governo do PT, porque não fala grosso com a Bolívia e não fala fino com os Estados Unidos’. É isso! O Brasil foi protagonista internacional, foi respeitado pelos Estados Unidos, quase virei amigo de Bush, quase virei amigo do Obama… As pessoas gostavam do Brasil, porque a gente era muito verdadeiro”.

Presente ao vivo, Janja brincou com a situação. “Não consigo chamar ele de Lula, só de amor. E agora estou amando chamar ele de meu marido. Só chamo ele de amor. Quando vou falar sobre ele, me soa esquisito chamar de Lula”, diz. O humorista Paulo Vieira completou: “A gente tem isso de comum, ambos chamam Lula de amor. Aliás, eu não sei o que estou fazendo aqui, porque não posso perder seguidores e o voto é secreto!”. Outros famosos acompanharam o bate-papo, como Silva, Jhonny Hooker, Felipe Neto, Preta Gil e Tico Santa Cruz.