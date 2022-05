A foto ousada dos atores de “Pantanal” que abala o padrão de masculinidade

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Bastou um clique divulgado nas redes sociais (veja mais abaixo a foto completa) para que os atores José Loreto, 37 anos, e Jesuíta Barbosa, 30, se tornassem “o” assunto! Isso porque há dois meses eles publicaram um registro ousado: aparecem nus, de costas, apenas com o bumbum de fora! Entre os seguidores, houve quem passasse a questionar, inclusive, a intimidade de ambos. A cena continua repercutindo. Ver dois homens em momentos mais íntimos causa certa comoção, isso porque os valores da masculinidade ainda passam pela rejeição do afeto. Quem explica é a sexóloga Luciane Angelo:

“Por que dois homens nus abraçados incomodam tanto? Infelizmente ainda somos criados numa visão machista onde o homem é proibido de exercer sua afetividade seja com a mulher, os filhos, família e, principalmente, com pessoas do mesmo sexo. Mostrar sentimentos é uma fragilidade para o sistema patriarcal. O abraço e carinho entre homens são exemplos disso. Mas a sociedade já está começando a mudar quando vemos pessoas célebres como José Loreto mostrando seu afeto publicamente. Ou até mesmo os participantes do ‘Big Brother Brasil’, como foi mostrado nessa última edição, que criaram laços profundos de amizade e carinho. Homens, não há problema algum tocar outros homens, não afeta sua sexualidade. É uma demonstração do quão seguro vocês são sobre si mesmos”.

