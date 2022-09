A forma inusitada de Carla Diaz atender fã no Rock in Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Para se abrigar da chuva, a atriz Carla Diaz assistiu aos shows do Rock in Rio neste sábado, 10, no camarote da Tim, um dos patrocinadores do evento. Acompanhada do namorado, Felipe Becari, Carla posou para fotos no espaço e foi reconhecida pelo vidro por um fã. Do lado de fora do camarote, o rapaz fez um pedido inusitado. Sacou o celular, colou o rosto no vidro e pediu para que ela posasse para uma selfie. O pedido foi aceito de imediato, como mostra o registro.