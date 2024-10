A filha de Michael Schumacher que ficou famosa ao se casar

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A possível aparição de Michael Schumacher, 55 anos, no casamento da sua filha, no último sábado, 28, despertou a curiosidade sobre a primogênita do ex-piloto. Gina-Maria Schumacher, 27, é atleta, mas seguiu passos diferentes do pai e do irmão, Mick Schumacher. Gina pratica o hipismo, como a mãe, Corinna, participando, inclusive, de competições internacionais. No instagram, ela compartilha com os mais de 300 mil seguidores a sua rotina no esporte e também o amor por cavalos.

Gina casou-se com Iain Bethke, 28, após um noivado de sete anos. A cerimônia aconteceu em Maiorca, Espanha, para poucos convidados, e teria contado com a presença do pai da noiva, que não é visto em público desde quando sofreu uma grave lesão na cabeça, em 2013. Filho de pai alemão e mãe inglesa, Iain também já competiu em hipismo e hoje tem uma empresa de treinamento de cavalos.