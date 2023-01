A felicidade incontida de Alckmin na posse com Lula

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Durante a cerimônia de posse realizada neste domingo (1º), o vice de Lula, Geraldo Alckmin, não escondeu a felicidade durante a cerimônia. O político publicou várias fotos nos stories do Instagram durante o dia, dos apoiadores de Lula fazendo o “L” e ansiosos para o início das “comemorações”. Também, há poucos minutos, postou nas redes sociais uma foto com Lula e suas respectivas mulheres de costas no Rolls-Royce a caminho do Congresso, para a assinatura da posse. A felicidade do vice-presidente é nítida e comprovada pelas imagens ao vivo, diretamente de Brasília.