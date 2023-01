A fantasia racista da Portela, que gerou a primeira polêmica do carnaval

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Prestes a comemorar seu centenário, a Portela precisou fazer ajustes em uma de suas fantasias para o próximo carnaval. E não foi por simples capricho de seus carnavalescos. É que sambistas viram na fantasia Macunaíma referências racistas. Trata-se de uma representação do personagem criado pelo modernista Mario de Andrade, de 1928. O figurino era composto por um chapéu em que um boneco tinha rosto e braços pretos, enquanto mãos e lábios brancos. A figura estereotipada e preconceituosa causou revolta dentro e fora do mundo do samba. Na nova versão, a fantasia não tem mais o boneco.

Macunaíma, que dá título à famosa obra, também é o nome de seu protagonista: um índio que representa o povo brasileiro. Essa representatividade é expressada no frase que constitui o primeiro trecho do livro: “No fundo do mato-virgem nasceu Macunaíma, herói de nossa gente. Era preto retinto e filho do medo da noite”.

A escola levará para a Avenida o enredo “O azul que vem do infinito”, desenvolvido pela dupla de carnavalescos Renato Lage e Márcia Lage, que segue para o terceiro carnaval consecutivo na agremiação. Renato é dos mais experientes carnavalescos do carnaval carioca, várias vezes campeão. Um erro como esse soa primário também para a própria direção da escola, já que nada é divulgado sem antes ter o aval de quem banca as criações. Uma pena que a mais tradicional das escolas do Rio comece seus festejos do centenário tendo que apagar incêndios desnecessários.