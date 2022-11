A famosa que se fantasiou de minhoca no Halloween

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Há anos que a modelo Heidi Klum, 49 anos, ostenta o meritório título de rainha do Halloween, pelo empenho em apresentar uma fantasia mais caprichada do que a outra como anfitriã de uma ultrabadalada festa de Dia das Bruxas em Nova York. Neste ano, após um hiato forçado de dois 31 de outubro sem comemoração por causa da pandemia, Heidi se superou: apareceu vestida de minhoca, com direito a performances se arrastando pelo chão. “Queria uma coisa mais mágica do que nunca”, explicou, admitindo que sentiu “um pouco de claustrofobia” e segurou a vontade de ir ao banheiro. Quando cansou de rastejar, Heidi dispensou a fantasia e surgiu esplendorosa, em transparências e lantejoulas. Missão cumprida.

Publicado em VEJA de 9 de novembro de 2022, edição nº 2814