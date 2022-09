A famosa que destratou Pequena Lô no Rock in Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Pequena Lô, de 26 anos, se meteu em uma polêmica no Rock in Rio. Ela teria sido destratada por uma famosa na quinta-feira, 8, quando tentava ganhar um certo espaço em uma área VIP de patrocinadores, para estacionar sua cadeira de locomoção e assistir aos shows. Uma certa famosa não teria gostado de dividir espaço com o equipamento. Depois, ao site UOL, a influenciadora digital revelou que a pessoa em questão era Ellen Jabour – que ainda não se manifestou sobre a acusação.

Rock in Rio: Glória Groove recebe VEJA no backstage Cantora se apresenta na tarde desta quinta-feira no festival. Confira a cobertura da coluna #VEJAGente: https://t.co/2UCTnqdc2S#VEJAnoRiR pic.twitter.com/vYaWEFrsci — VEJA (@VEJA) September 8, 2022