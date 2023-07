A famosa barrada por Faustão em cima da hora no programa da Band

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

No final do ano passado, Letícia Birkheuer foi convidada a estar no palco do Faustão na Band. Recebeu convite da produção e marcou ida a São Paulo. Porém, quando já estava no aeroporto do Rio para embarcar, recebeu um telefonema cancelando sua participação. Ela ficou chateada, mas não tinha o que fazer. Retornou para casa. Em relato feito à coluna por funcionários ligados até então ao apresentador, que pedem para não serem identificados, se soube que por trás dessa repentina mudança de planos estaria o próprio Faustão – que voltou atrás e teria reprovado a ida da ex-modelo ao programa, achando que não renderia “grandes coisas”. E mandou que, de imediato, cancelassem a passagem. Sem maiores explicações.

Leia também: Ex-diretor acusa Faustão de assédio moral

Ciro Bottini detalha ‘puxada de tapete’ de Faustão

Queda de Faustão na Band derruba consolidado modelo de TV

Depoimentos expõem “cultura do medo” em programa do Faustão

Continua após a publicidade

Siga