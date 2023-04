Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Esqueça o “picolé de chuchu”. O apelido do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) em fase de paz e amor com Lula (PT) passa longe de algo insosso e sem graça. Alckmin é tratado como “mister simpatia” por todos no Planalto. Ele para, conversa, dá bom dia, cumprimenta com um beijo no rosto, sem qualquer cerimônia. Parece até político em campanha.