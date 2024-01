A falsa morte que promete reviravolta em ‘Renascer’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

No capítulo que vai ao ar neste sábado, 27, José Inocêncio (Humberto Carrão) vai levar um tiro em uma emboscada no meio da mata. O autor Bruno Luperi planejou encerrar o sexto capítulo do remake de Renascer com a cena do protagonista sofrendo. “Lhe pegaram, José Inocêncio. Dessa vez, lhe pegaram de jeito”. Na cena, voltando do bordel de Jacutinga (Juliana Paes), ele vai cair do cavalo e sangrar sozinho, na terceira tentativa de morte que sofreu na trama. Porém, em uma reviravolta ele não só escapará vivo, como também vai armar o próprio velório para tentar descobrir quem atentou contra sua vida. Ele será resgatado por Jupará (Evaldo Macarrão) e Deocleciano (Adanilo). Inácia (Edvana Carvalho) cuidará do ferimento, que na realidade foi de raspão.