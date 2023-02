A fala do presidente da Liga das Escolas de Samba sobre os desfiles

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O presidente da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa), Jorge Perlingeiro, caminhava no acesso aos camarotes da Marquês de Sapucaí comemorando os números do carnaval deste ano na cidade, o primeiro na data oficial depois de três anos. Segundo ele, mais de 100 mil pessoas estão acompanhando os desfiles no Sambódromo, um recorde. “É um espetáculo e uma espécia de redenção em relação ao que o país viveu nos últimos três”, disse animado.