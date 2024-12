A extravagância de famosos na decoração de Natal: luzes, neve e borboletas

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A temporada de decoração natalina está aberta e cada vez mais “instagramável”. A poucas semanas do Natal, é difícil navegar pelas redes sociais sem esbarrar em árvores, luzes, bonecos e no Papai Noel. Tudo em dimensões exageradas, claro. Principalmente se tratando das celebridades, já que o hábito tem se tornado quase uma competição de extravagância. A decoração da influenciadora digital Virgínia Fonseca, 25 anos, e do cantor Zé Felipe, 26, por exemplo, é um caso à parte. O casal transformou a mansão em Goiânia (GO) em um espetáculo, com caixas de presentes gigantes, renas, árvore com bolas douradas, uma cascata de luzes e até neve. Estima-se que o investimento pode ter ultrapassado os 800 mil reais.

A atriz Grazi Massafera, 42, foi outra que resolveu decorar a casa para a data, mas um pouco menos “ostensiva”. Em uma foto no Instagram, a artista aparece montando a árvore, que quase chega ao teto e enfeitada com bolas vermelhas, ursos de pelúcia e grandes caixas. Ivete Sangalo, 52, por sua vez, mostrou sua decoração, que incluí bonecos do Mickey. Já Carla Diaz colocou até asas de borboletas iluminadas em uma estrutura gigante. Mas engana-se quem acha que as extravagâncias são restritas às mulheres. Na residência de Neymar, 32, não apenas uma, mas várias árvores natalinas ornam pela sala. O cantor João Gomes, 22, exibiu sua produção, com direito a um laço vermelho no topo, em um registro romântico com a família. Há shoppings com muito menos pisca-piscas por aí…

