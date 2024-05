A explicação para Victoria Beckham comer o mesmo prato há 25 anos

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Victoria Beckham, ex-Spice Girl e estilista, abriu o jogo e detalhou a dieta rigorosa que segue com o mesmo prato há 25 anos. Ela falou sobre o assunto depois que David Beckham expôs sua alimentação em 2022. “Infelizmente, eu sou casado com uma pessoa que come a mesma coisa nos últimos 25 anos. Desde que eu conheci a Victoria, ela só come peixe grelhado e legumes cozidos no vapor. Ela raramente se desvia disso”, disse o ex-jogador.

Em entrevista à revista Grazia divulgada nesta semana, Victoria se defendeu e explicou a disciplina para manter a aparência, sempre cuidando da alimentação e praticando exercício físico. “Esta é a minha aparência. Vou fazer o melhor com isso, trabalhar duro nisso. Sou muito disciplinada com a maneira como me alimento, como malho e como trabalho. Isso é simplesmente quem eu sou. Mas gosto de tomar um drinque e não vou ser daquelas pessoas que dizem, ‘Ah, tem muitas calorias em uma taça de vinho’. Tanto faz. A vida é muito curta. Vamos aproveitar. O que ele quis dizer é que nunca conheceu ninguém que fosse mais disciplinada com a maneira como se alimentava. Como muita gordura saudável: peixe, abacate, nozes, esse tipo de coisa. Tomo bebida alcoólica, a menos que tenha um motivo para não tomar”.