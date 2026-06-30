A explicação para a ausência da filha de Neymar na Copa

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

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Amanda Kimberlly decidiu colocar fim às especulações sobre a ausência de Helena, de 2 anos, nos jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo. Alvo de críticas nas redes sociais desde o início da competição, a influenciadora afirmou que a filha de Neymar não ficou de fora por decisão dela e revelou que chegou a providenciar toda a documentação necessária para uma possível viagem aos Estados Unidos.

Em um desabafo publicado nas redes sociais, Amanda disse que tirou os vistos dela, da filha e das duas babás cerca de um mês antes do torneio, mas afirmou que a presença de Helena nunca foi solicitada pelo jogador nem por sua equipe. “Então, vou esclarecer de uma vez por todas que não foi por falta de vontade minha. A presença dela não foi solicitada por ninguém. Não houve convite para haver uma recusa”, escreveu.

A ausência de Helena chamou atenção porque os outros filhos de Neymar — Davi Lucca, Mavie e Mel — estão acompanhando o jogador durante a Copa.

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