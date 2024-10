A explicação do filho de Mário Gomes para ostentação em Porsche

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Após a repercussão negativa de um vídeo em que aparece dentro de um Porsche, João Pallma, 18 anos, filho de Mário Gomes, 71, veio a público explicar a publicação. Ele recebeu diversas críticas por “ostentar” no carro depois de o pai ser despejado de mansão. Segundo João, que é trapper, o estilo de música “pede” a ostentação.

“Eu fui para São Paulo para ver o show do Bruno Mars e conversar outros assuntos sobre minha carreira. Estava com a equipe que está trabalhando comigo e um deles estava com um Porsche que pegou para andar pela cidade e não ficar dependendo de Uber. Surgiu a ideia, em uma conversa no carro, de gravar para postar e movimentar as redes sociais. Até porque esse tipo de música pede isso. Eu não gosto de ficar ostentando, mas esse tipo de música pede”, disse João em vídeo no Instagram.

O músico segue justificando que não é dono do Porsche. “E mesmo se fosse, você acha mesmo que eu estaria dirigindo um Porsche enquanto meu pai está pedindo PIX? Não”, completou o artista, pedindo para os internautas continuarem seguindo seu perfil e ouvir suas músicas. “Para realizar o sonho que tenho desde os 5 anos”.

Já em outro vídeo, Pallma apareceu dentro de um ônibus: “Essa é a minha realidade. Todo dia acordo 5h30 e 6h estou no ponto. Pego dois ou três ônibus por dia. É isso. Aquilo ali só foi em São Paulo para gravar alguma coisa. Aquilo ali é uma vez em um ano que acontece. O negócio agora é poder trabalhar para poder comprar aquele carro para mim”.

O ex-galã da Globo Mário Gomes foi despejado há algumas semanas de uma mansão na Praia da Joatinga, Zona Oeste do Rio. Após as críticas ao filho, o ator o defendeu dizendo que João sempre ganhou dinheiro. “Aos 4 anos começou a tocar violão, aos 5 participou como protagonista de ‘João e Maria’, peça teatral, fez muitos comerciais, matérias para revistas, para TVs, moda, etc”, escreveu ele em um post.