A explicação de Michelle Bolsonaro para entregar seus cachorros à adoção

Às voltas com o escândalo das joias sauditas de 16,5 milhões de reais, que teriam sido endereçadas a ela – caso investigado pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal – Michelle Bolsonaro veio a público tentar explicar por que não pode ficar com duas filhotes de cachorro que diz ter encontrado perdidas na estrada. Numa publicação nas redes sociais, a ex-primeira-dama afirma já ter seis animais de estimação, e que, como está morando em imóvel alugado, não tem condições de ficar com as outras duas cadelas. Ela prometeu vaciná-las e vermifugá-las neste domingo, 12, antes de entregá-las os animais à adoção.

Vale ressaltar que duas emas da Presidência da República morreram após apresentarem quadro de excesso de gordura no começo do ano. Ao assumir o mandato, a equipe do presidente Lula (PT) constatou que os animais foram alimentados com restos de comida humana na gestão anterior.