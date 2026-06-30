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Cultura

A explicação de Felipe Titto para ter enriquecido ‘do dia para a noite’

Ator investe em diferentes áreas, como marketing, alimentação, suplementos e tecnologia

Por Giovanna Fraguito 30 jun 2026, 15h52
Felipe Titto
Felipe Titto (Reprodução/Reprodução)
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A explicação de Felipe Titto para ter enriquecido ‘do dia para a noite’ Priorize VEJA no Google

Ator e empresário Felipe Titto afirma que a ideia de que enriqueceu “de uma hora para outra” não está totalmente errada, mas precisa ser contextualizada. Em entrevista recente, ele disse que a virada financeira só aconteceu após cerca de 20 anos de tentativas.

“Dizem que fiquei rico de uma hora para outra, e é verdade. Só que a minha ‘uma hora para outra’ demorou 20 anos. Realmente fiquei rico do dia para a noite: dormi com 2 mil reais e acordei com 22 mil reais. Em seis meses, fiz meu primeiro milhão na internet com publicidade. Daí para a frente, a coisa explodiu. Depois que você faz o primeiro milhão, o segundo vira consequência. Do segundo para o quarto é um pulo, e as coisas foram acontecendo”, contou Titto a um programa no YouTube.

O ator também afirmou que acumulou fracassos antes de acertar nos negócios. “Quebrei sete empresas antes de dar certo. Cada um desses erros foi por um motivo diferente: organização de estoque, organização financeira, problemas com o time. O erro me construiu e me forjou. Fui me blindando para não cometer as mesmas falhas. Quando cheguei na oitava tentativa, já sabia exatamente o que não fazer. Foi aí que a coisa aconteceu e nasceu”.

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