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Após comprar a fatia de Marcelo de Carvalho e assumir o controle total da RedeTV!, Amilcare Dallevo Jr. encara o desafio da baixa audiência em voo solo. Firme na recusa em produzir novelas pelo alto custo, o empresário reflete sobre os rumos e desafios da emissora paulista.

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Ao comprar em 2025 a participação do sócio Marcelo de Carvalho na RedeTV!, com quem há três décadas dividia o negócio, Amilcare Dallevo Jr., 69 anos, se tornou o único dono da emissora e precisa agora lidar sozinho com a baixa audiência do canal. “Não sei se seguir nessa em voo solo é ousadia ou loucura”, diz ele, que continua firme na decisão de não investir em novela. “Nem pensar, é muito caro e difícil de dar lucro”, explica Amilcare, que, no tempo livre, cultiva o hobby de pilotar os quatro helicópteros estacionados em sua casa de Alphaville, em São Paulo.

Com reportagem de Flávio Monteiro, Giovanna Fraguito e Nara Boechat

Publicado em VEJA de 20 de novembro de 2026, edição nº 3022