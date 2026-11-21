A explicação de Amilcare Dallevo Jr., dono da RedeTV!, para não investir em novelas
À frente da emissora, empresário enfrenta baixa audiência
Ao comprar em 2025 a participação do sócio Marcelo de Carvalho na RedeTV!, com quem há três décadas dividia o negócio, Amilcare Dallevo Jr., 69 anos, se tornou o único dono da emissora e precisa agora lidar sozinho com a baixa audiência do canal. “Não sei se seguir nessa em voo solo é ousadia ou loucura”, diz ele, que continua firme na decisão de não investir em novela. “Nem pensar, é muito caro e difícil de dar lucro”, explica Amilcare, que, no tempo livre, cultiva o hobby de pilotar os quatro helicópteros estacionados em sua casa de Alphaville, em São Paulo.
Com reportagem de Flávio Monteiro, Giovanna Fraguito e Nara Boechat
Publicado em VEJA de 20 de novembro de 2026, edição nº 3022