A explicação de Adriana Lima para mudança radial de fisionomia

Ao aparecer com o rosto visivelmente inchado na pré-estreia do novo Jogos Vorazes (à esq.), Adriana Lima, 42 anos, foi alvo de uma saraivada de críticas nas redes, onde a torpedearam por abusar de procedimentos estéticos. Logo começaram a circular um antes e depois de seu rosto, para provar que havia se excedido nos retoques. Ela enfaticamente nega. “Este é o rosto de uma mãe cansada de uma adolescente, dois pré-adolescentes, um menino ativo, uma criança de 1 ano aprendendo a andar e ainda três cachorros”, listou ela, sem maquiagem, no Instagram. A artilharia, porém, não cessou. Não é a primeira vez que Adriana se vê às voltas com a patrulha digital, à qual rebate: “Tenho que lembrar que sou humana e, com a idade, o corpo reage de maneira diferente”, diz a modelo, que sustenta que as mudanças são pura obra da natureza.

Publicado em VEJA de 24 de novembro de 2023, edição nº 2869