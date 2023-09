A experiência ‘policial’ de Leandro Hassum antes de sucesso na Netflix

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Recordista de audiência no streaming, Leandro Hassum, 49 anos, acaba de estrear a série B.O., abreviatura no jargão policial para boletim de ocorrência, produção da Netflix em que interpreta um atrapalhado delegado do interior fluminense. Na história, o comediante assume a 8ª DP, localizada na Tijuca, zona Norte carioca. Por uma dessas coincidências do destino, foi naquelas redondezas que, sem qualquer distintivo, precisou da ajuda da polícia e ficou a ver navios. Haviam quebrado o vidro de seu carro e roubado o toca-CD, quando uma patrulha passou pelo local. “Perguntei ao agente o que deveria fazer e recebi uma resposta surreal: ‘Querido, regrava o CD, porque ir à delegacia vai dar muito trabalho’”, lembra Leandro, que usou tudo como material para compor o delegado da série, Suzano. “Ele seria mais prestativo”, garante.

Publicado em VEJA de 22 de setembro de 2023, edição nº 2860