A experiência de Bárbara Paz ao propor dormir com um desconhecido

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Envolvida com a ideia de um filme sobre solidão nesses tempos em que as pessoas vivem imersas nas redes. Bárbara Paz, 48 anos, resolveu fazer um laboratório com tudo o que tem direito para dar um impulso ao enredo, que, segundo conta, tem muito a ver com ela. Há três meses em uma temporada parisiense, acertou um encontro via aplicativo de relacionamentos com um desconhecido, para ter uma palhinha desse tipo de conexão. Eis que acabou batendo à porta de um desavisado francês de 55 anos, com quem travou longo bate-papo, tomou bom vinho e, ao fim da noite, dormiu em romântica posição de conchinha. Nada de sexo, garante. “Era só um estudo sobre gente que se sente sozinha e está disposta a dar e receber afeto”, explica a atriz, que até chorou contando intimidades ao estranho e, naturalmente, adorou o ensaio.

Publicado em VEJA de 21 de Junho de 2023, edição nº 2846