Filho mais velho do ator Matthew McConaughey e da brasileira Cami­la Alves, Levi Alves McConaughey fez 15 anos e ganhou de presente dos pais, com todas as honras, autorização para inaugurar seu perfil no Instagram e no TikTok. “Sua mãe está um pouco nervosa”, escreveu o ator em suas próprias redes. “Todos os amigos dele têm contas há muito tempo. A gente estava segurando”, explicou ela. Levi, mais que depressa, postou fotos suas surfando, mergulhando, escalando e lavando a louça em uma ação social, com a legenda “Feliz de estar aqui”. E nos comentários, agradeceu: “Mamma e papai, obrigado”. Seguem na fila do o.k. os irmãos Vida, 13 anos, e Livingston, 10.

Publicado em VEJA de 19 de julho de 2023, edição nº 2850