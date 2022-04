A estreia de Viviane Araújo e sua discreta barriguinha na Sapucaí

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Pela primeira vez, após catorze anos seguidos de malhadíssimo corpo perfeito, a rainha da bateria do Salgueiro vai desfilar na Sapucaí, dia 22, com uma discreta barriguinha. Explica-se: aos 47 anos, em plena pré-menopausa, Viviane Araújo está grávida do primeiro filho ou filha (ela faz suspense sobre o sexo). “Vou estar com quatro meses e minha gravidez não é de risco. Mas fui orientada a não pular, nem rebolar muito”, diz Viviane, que usará uma fantasia mais comportada e salto menos alto do que o normal. Maria Alice ou Joaquim é fruto de uma fertilização in vitro realizada em dezembro, três meses depois do casamento com o empresário Guilherme Militão. Animada, ela avisa: “Temos mais um embrião congelado e a ideia é aumentar a família assim que for possível”.

Publicado em VEJA de 6 de abril de 2022, edição nº 2783