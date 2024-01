A estreia de Malia Ann, filha de Obama, em festival de cinema

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Primogênita de Barack e Michelle Obama, 62 e 60 anos, respectivamente, Malia Ann, 25, que se apresenta apenas com o menos conhecido nome do meio, recém-­estreou no mundo do cinema pisando firme com um par de botas pretas e calça jeans no tapete vermelho do prestigiado festival de Sundance, em Utah, nos Estados Unidos. Seguindo a trilha dos pais, que, depois da presidência dele, três mandatos atrás, se lançaram a produções diversas para o streaming, Malia exibiu seu primeiro curta-metragem, The Heart — uma “fábula sobre a solidão”, como define —, que dirigiu e escreveu. “Espero que as pessoas se sintam um pouco menos solitárias ou se lembrem de que não estão sozinhas”, filosofou a jovem, em busca de holofotes próprios. A propósito, os Obama não estavam na plateia.

Publicado em VEJA de 26 de janeiro de 2024, edição nº 2877