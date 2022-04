A estratégia de Kim Kardashian para repaginar sua grife de lingerie

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Firme no propósito de dar uma aura sexy às peças íntimas basiquinhas de sua marca Skims (que tem como carro-chefe cintas modeladoras, o avesso de tudo que é sensual), a superinfluenciadora Kim Kardashian reuniu praticamente um catálogo de angels dos bons tempos da Victoria’s Secret para estrelar a nova campanha: Heidi Klum e Tyra Banks, ambas de 48 anos, Candice Swanepoel, 33, e Alessandra Ambrósio, 40. “Mais icônico, impossível”, vangloriou-se Kim, 41, ao divulgar as primeiras fotos — em que ela mesma, bem treinada por uma infinidade de selfies diárias, aparece posando, com muitos centímetros a menos de altura, no meio das modelos. Cacife para bancar o time não há de faltar. Fundada em 2019, a Skims, segundo a revista Forbes, está avaliada em 3,2 bilhões de dólares.

Publicado em VEJA de 13 de abril de 2022, edição nº 2784