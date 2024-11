A estranheza dos fãs com emagrecimento da cantora Maiara

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A cada aparição pública, desde que começou um processo mais intenso de emagrecimento, a cantora de sertanejo Maiara, sofre com críticas dos fãs. Pesando 45kg com 1,54m, muitos apontam para uma possível anorexia ou desnutrição. Recentemente, durante um show, ela resolveu responder aos comentários. “Quando eu tava mais gordinha não prestava também, agora emagreci, tô com 45kg, graças a Deus bem alinhados. E agora o povo fica me arrumando um monte de doença que não existe, que eu nem sei o nome. Estou na minha melhor fase. Nunca ganhei tanto dinheiro na minha vida. Nunca tive tão bonita na minha vida e estou solteira”, afirmou em outubro.

Em março, por meio de uma live no Instagram, ela falou sobre o processo de emagrecimento. Na época, Maiara tinha viralizado ao posar de biquíni e fazer agachamentos exibindo uma silhueta mais magra do que o público costumava ver. “É gosto de cada um. Se estiver saudável, está tudo certo. O resto vai se resolver. Meu ‘gostosa’ é estar assim. Gosto do meu corpo assim, me sinto mais confortável. Se falar ‘vamos encher esse corpo de músculo’, não vou ficar feliz. Sou pequenininha, tenho 1,54m. Gosto assim, magrinha e com a massa em dia. Queria reduzir mais gordura ainda”, explicou. Ela ainda chamou seu processo de emagrecimento de “operação de guerra”. “Tem dois anos. Fiz uma lipo, e depois de seis meses troquei as próteses dos meus seios porque estavam viradas e já não condiziam com meu corpo”.

A cantora perdeu 35kg, após se submeter a uma cirurgia bariátrica, lipoaspiração e colocar um balão gástrico no estômago. Ela ainda incentivou os fãs a irem em busca do emagrecimento. “Estou aqui para dizer que você é capaz. É muito fácil para magro falar. Ninguém fala de quem nasceu magro. É porque eu sou um milagre mesmo. Eu sou superação. Ainda não estou satisfeita. Se livre de pessoas tóxicas. Isso foi o que mais me emagreceu. Antes eu me alimentava de comida ruim, pessoa ruim e papo ruim. Em vez de comer besteira e trocar energia com gente errada, emagreci, fiquei leve”.