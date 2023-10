A estranha maneira de Ronaldo lidar com ira da torcida do Cruzeiro

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Atualizado em 27 out 2023, 11h11 - Publicado em 28 out 2023, 07h01

Depois de uma semana de dolce far niente na Europa ao lado da modelo Celina Locks, com quem recém se casou, Ronaldo, 47 anos, anda enfrentando águas bem mais turbulentas no retorno ao Brasil. O ex-­jogador, que há dois anos é dono do Cruzeiro, tem sido sucessivamente vaiado quando aparece nos jogos, já que o time, ao qual prometeu mundos e fundos, anda flertando com a zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. “É um momento de desconfiança”, reconhece ele, sem deixar de elevar os decibéis ao tratar dos constantes xingamentos dos quais é alvo. “Talvez seja porque, antes da minha gestão, uma parte da torcida ganhava muitos benefícios para não gritar, para não xingar, e agora não vai ter isso”, garante ele. E avisa: ganhando ou perdendo, vai continuar a comparecer no estádio.

Publicado em VEJA de 27 de outubro de 2023, edição nº 2865