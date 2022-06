A estranha crítica do Papa Francisco às cirurgias plásticas

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Nada de Guerra na Ucrânia, aquecimento climático do planeta ou avanço da fome em países em desenvolvimento, como no caso do Brasil. A pauta escolhida pelo Papa Francisco para a catequese desta quarta-feira, 8, na Praça São Pedro, Vaticano, foi o mito da “eterna juventude”. Dando continuidade ao ciclo sobre a velhice, o Pontífice pregou diante de milhares de fiéis, que esta etapa da vida costuma ser desprezada. “Uma coisa é o bem-estar, outra coisa é a alimentação do mito, com inúmeras cirurgias e tratamentos estéticos”, disse ele, no auge de seus 85 anos.

“É isto: as rugas são um símbolo da experiência, um símbolo da vida, um símbolo da maturidade, um símbolo do caminho percorrido. Não tocá-las para se tornar jovens, mas jovens no rosto: o que interessa é toda a personalidade, o que interessa é o coração, e o coração permanece com aquela juventude do vinho bom que quanto mais envelhece, melhor fica”, disse Francisco, em referência à frase da atriz italiana Anna Magnani (1908-1973), que não queria que suas rugas fossem tocadas, já que havia levado uma vida inteira para tê-las. Por fim, o Papa destacou “a ternura dos idosos”, com a qual se relacionam com os netos – ignorando os que preferiram não ter filhos ou foram abandonados pela família. “Os idosos são os mensageiros do futuro, os mensageiros da ternura, os mensageiros da sabedoria de uma vida vivida. Vamos em frente e olhemos para os idosos”.