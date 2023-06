A esnobada em Anitta no Prêmio da Música Brasileira

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A artista brasileira mais premiada e festejada no exterior na atualidade, Anitta saiu sem receber nenhum troféu no Prêmio da Música Brasileira, que aconteceu na noite desta quarta-feira, 31, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. Acompanhando as mudanças de seu tempo, este ano, a 30ª edição do evento que se tornou o mais importante do cenário musical do país, substituiu as categorias cantor e cantora por intérprete.

Anitta concorria a duas categorias. Em “Especiais”, na subdivisão Lançamento em Língua Estrangeiro com o álbum Versions of Me – o que traz a canção Girl From Rio -, que ampliou sua participação no mercado internacional de música; e na categoria “Projeto Audiovisual”, criada para substituir DVD, em que ela concorria com Gilsons, Iza, Pablo Vittar, Gloria Groove e Tim Bernardes. No primeiro, quem levou foi Cássia Eller & Victor Biglione in blues ; no segundo, os Gilsons.

