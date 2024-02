A escola de samba com mais chances de vencer o Carnaval 2024

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

DEVEM DISPUTAR O TÍTULO:

VIRADOURO – Encerrou a segunda noite de desfiles com um desfile vibrante, conjunto alegórico impressionante e fôlego de sobra da comunidade. Credenciada ao título.

GRANDE RIO – Um enredo criativo (sobre as onças) pode dar à escola de Caxias mais um campeonato. O samba não rendeu o esperado, mas há trunfos como a bateria e a comissão de frente lindíssima (escultura de onça em ferro fundido).

IMPERATRIZ – O bicampeonato está mais difícil, mas não impossível. Com um samba alegre, encerrou a primeira noite mostrando toda a força e magia do povo cigano. A comissão de frente teve problemas na frente de uma das cabines, o que pode ser um entrave à escola.

Continua após a publicidade

TAMBÉM DEVEM VOLTAR ENTRE AS CAMPEÃS:

VILA – Mais uma vez Paulo Barros surpreendeu com um desfile criativo e, dessa vez, crítico já no abre-alas. O casal de mestre-sala e porta-bandeira no escuro, porém, foi um tropeço difícil de aceitar. A escola fez bonito com a reedição do samba de 1993.

SALGUEIRO – O valente samba não foi suficiente para a escola ser alçada a favorita. Situações simplistas em alegorias deram um clima de déjà-vu ao enredo dos Yanomami.

Continua após a publicidade

MANGUEIRA – Emoção pura embalada pela homenagem a Alcione pode colocar a verde e rosa entre as que voltam no desfile das campeãs. Problemas de acabamento em alegorias e fantasias de difícil leitura, porém, devem tirar o sonho do campeonato.

DISPUTAM UMA VAGA POR FORA:

BEIJA-FLOR – Está na disputa por uma vaguinha entre as grandes que retornam no próximo sábado, pelo enredo sobre Maceió. A leitura do enredo, entretanto, foi comprometida por alas repetitivas e soluções alegóricas óbvias – com exceção do belíssimo abre-alas.

Continua após a publicidade

MOCIDADE – O animado samba é o maior trunfo da escola de Padre Miguel para, quem sabe, abocanhar um sexto lugar. A comissão de frente foi outro ponto forte, levando uma integrante às arquibancadas. O conjunto alegórico não impactou.

PORTELA – Muitos buracos entre as alas, principalmente no primeiro módulo de jurados, compromete o conjunto. O samba mediano não rendeu o esperado e o visual plástico não deu o impacto necessário à escola.

LUTANDO CONTRA O REBAIXAMENTO:

Continua após a publicidade

TUIUTI – Soluções pouco criativas deram o tom da homenagem a João Cândido. O samba, dos menos criativos do ano, fez a escola “andar” na avenida, sem energia.

TIJUCA – Outra agremiação na ponta de baixo da tabela, a escola do Borel apresentou o desfile mais monótono deste ano. Tudo embalado por um samba que compara fado e samba, se tornando enfadonho do começo ao fim. Um desfile para os tijucanos esquecerem.

PORTO DA PEDRA – Um belo conjunto alegórico, uma comunidade aguerrida cantando o bom samba a plenos pulmões, comissão de frente impactante. Tudo parecia levar a escola a permanecer na elite do carnaval carioca. Mas diversos problemas em evolução e conjunto devem derrubá-la mais uma vez. Uma pena.

Continua após a publicidade