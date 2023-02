A enquete do sobrinho-neto de Dilma que ouriçou o eleitorado feminino

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Pedro Rousseff, 23 anos, vem chamando a atenção nas redes sociais pela aparência física. O rapaz, que é sobrinho-neto da ex-presidente Dilma Rousseff, publicou uma enquete com duas fotos: “Com ou sem barba?”. Nos comentários, os seguidores e seguidoras apoiaram qualquer decisão. Pedro é integrante do COMJUVE (Conselho Municipal de Juventude), da prefeitura de Belo Horizonte (MG), e faz parte de uma corrente do PT (Partido dos Trabalhadores) conhecida pela sigla CNB (Construindo um Novo Brasil), a mesma de Dilma. É formado em administração e esteve engajado na campanha do presidente Lula (PT). Além disso, trabalhou na promoção da candidatura à ALMG de Ricardo Campos, eleito deputado estadual.

Com ou sem barba? 🤔 pic.twitter.com/a2rJGBzEvV — Pedro Rousseff (@p_rousseff) February 1, 2023