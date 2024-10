A encrenca que Ludmilla terá que lidar no Norte do país

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Ludmilla, que realizou um show em Manaus, no Amazonas, na noite deste domingo, 20, recebeu o Boi Caprichoso e o Boi Garantido, os maiores símbolos do Festival Folclórico de Parintins, no palco. O encontro, que levantou o público pode, porém, gerar um processo para a cantora. Na tarde desta segunda-feira, 21, a associação responsável pelo Boi Garantido divulgou que a carioca não tinha autorização para utilizar a imagem do boi-bumbá em sua apresentação e que medidas judiciais serão tomadas.

“A Associação Folclórica Boi Bumbá Garantido, por meio de seu presidente, Fred Góes, vem a público esclarecer que o boi apresentado no último domingo (20/10), durante evento realizado na Arena da Amazônia, em Manaus, não se trata do Boi Garantido oficial. Esclarecemos que, embora a Associação tenha sido consultada, a proposta apresentada para a produção do evento foi recusada. A contratação subsequente de um boi não-oficial ocorreu sem o conhecimento e autorização da Diretoria do Boi-Bumbá Garantido. Ressaltamos que toda e qualquer participação do Boi Garantido em eventos comerciais, shows ou festivais deve ser previamente autorizada pela Associação. Em casos de uso indevido ou participação sem autorização, serão adotadas as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis”, disse a associação em uma nota divulgada nas redes sociais.

A cantora não se pronunciou sobre o caso até o momento.