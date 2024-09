A empresa que fez Selena Gomez estrear entre os bilionários mais jovens

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A cantora Selena Gomez, 32 anos, se tornou bilionária com um patrimônio de 1,3 bilhão de dólares, segundo o ranking da Bloomberg. A atriz agora se tornou uma das pessoas mais jovens a chegar na casa do bilhão com dinheiro proveniente da própria empresa e trabalho – posição também conhecida pelo termo self-made billionaire. Sua fortuna vem de diferentes fontes: do seu trabalho enquanto artista, propriedades e campanhas publicitárias no Instagram – atualmente, Selena é a terceira pessoa mais seguida do mundo, ficando atrás apenas de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo.

Apesar de ter uma longa carreira como atriz e cantora, a maior parte de sua riqueza é de seu trabalho como empresária. Cerca de 81% de sua fortuna vem da marca de cosméticos Rare Beauty, que é a queridinha de grande parte da geração Z e um sucesso em diversos países, incluindo Brasil. A empresa tem um valor de mercado de 2 bilhões de dólares e a participação da Selena é de 1,1 bilhão