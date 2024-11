A empolgação de Gisele Bündchen e Joaquim Valente com filho

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Aparentemente, Joaquim Valente está tão animado com a gravidez da namorada, Gisele Bündchen, que estaria pensando em dar um passo a mais na relação. Embora esteja pronto para casar, Joaquim não está com “pressa” para que aconteça, informou uma fonte ao site Entertainment Tonight. O casal espera o primeiro filho junto e, no momento, a prioridade do instrutor de jiu-jítsu e da modelo seria a criança. “Ele não poderia estar mais empolgado por esperar um filho com ela. Gisele é o mundo inteiro dele, ele é tão apaixonado por ela e pelos filhos”, disse a fonte. Os filhos da modelo Benjamin, 15 anos, e Vivian Lake, 11, também estariamo animados para receber o caçula.